'Kriz kahini' Roubini’den bomba dolar tahmini! Bazıları fena patlayacak

Dolar kurlarındaki yükseliş sürerken, 'Kriz kahini' olarak bilinen Nouriel Roubini'den bomba dolar tahmini geldi. "Doların yöne zamanla aşağı doğru inecek" diyen Roubini, "Birçok oyuncu çok fazla kaldıraçlı işlemle büyük boyutlarda risk aldı ve bu da bazılarının patlayacağı anlamına geliyor” dedi.

Abone ol

2008’de ABD başlayan finansal krizi iki yıl önceden öngören ve “kriz kâhini” olarak anılan Nouriel Roubini, doların orta vadede ABD ekonomisindeki çifte açığın artmasıyla birlikte zayıflayacağını ve bazılarının fena halde krize gireceğini söyledi.

ABD’de New York Üniversitesi’nde profesör olan Nouriel Roubini, ABD’de hazine tahvili faizlerindeki yükselişin finansal piyasalara etkisi ve doların orta vadedeki değeri üzerine Bloomberg News kanalında değerlendirmelerde bulundu. Hazine tahvili faizlerindeki yeni bir yükselişin, piyasalarda çalkantıya neden olacağını belirten Roubini, daha çok hedge fonun ile aile ofisinin geçen hafta iflas eden Archegos Capital adlı hedge fon ile benzer bir yola girebileceğini söyledi.

2000'li yılların başındaki yüksek seviyelere geldi

Geçmişte ABD hükümetine danışmanlık da yapmış olan Roubini, gelişmiş ülkelerdeki düşük ve negatif faizler ile mali teşviklerin, yatırımcıları aşırı risk almaya ittiğini, döngüsel olarak düzeltilmiş fiyat kazanç oranlarının, 1929’da ve 2000’li yılların başındaki yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

Aşırı risk aldılar bazıları patlayacak!

“Yaygın olarak köpükler, balonlar, risk alımı ve kaldıraç görüyoruz. Birçok oyuncu çok fazla risk alarak aşırı kaldıraç kullanmış durumda ve bunlardan bazıları patlayacak” diyen Roubini, riskleri ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2’yi aşması, enflasyonun dönüşü ve ABD ile Çin arasında bir sıcak savaş olasılığı olarak sıraladı.

Dolarda orta vadede dolar aşağı inecek

Son dönemde güçlense de orta vadede ABD dolarının, ABD ekonomisindeki ikiz açığın (cari açık ve bütçe açığı) genişlemesine bağlı olarak zayıflayacağını öne süren Roubini, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere dönük yaptırımların da dolar cinsi varlıklardan uzaklaşmaya neden olabileceği uyarısında bulundu. Roubini, “ABD’de kısa vadede büyüme doları güçlendirse de, doların yönü zamanla aşağı inecek” dedi.