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Macaristan'da 'eşcinsellik' krizi! Ülkede olay oldu

Hertha BSC kaleci antrenörü Macar Zsolt Petry, eşcinsellik hakkında konuştuğu bir röportajın ardından ülkedeki polemiklerin yeniden ortaya çıkmasına sebep oldu.

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RB Leipzig'in Macar kalecisi Peter Gulacsi, daha önce yaptığı açıklamalarda Macaristan'da eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini yasaklayan bir yasayı kınamıştı.

Macar milli takımının 30 yaşındaki kalecisi Gulacsi, Facebook'ta 'acsaládazcsalád (Aile, ailedir) hashtegini kullanarak "Herkesin eşitlik hakkı vardır" demişti. "Aynı şekilde her çocuğun, her cinsiyetten, her renkten, herhangi bir dinden mutlu bir ailede büyüme hakkı vardır."

Hertha BSC kaleci antrenörü Macar Zsolt Petry ise, vatandaşı Gulacsi'nin bu açıklamalarını eleştirdi. Magyar Nemzet gazetesine verdiği röportajda Petry, "Avrupa'nın ahlaki açıdan nasıl çökmek üzere olduğunu ve Gulacsi'nin de bu ilgi ve alakasının nereden geldiğini anlayamıyorum" dedi.

Petry'nin açıklamalarına yönelik sosyal medyada ise sert eleştiriler oldu. Taraftarlar, Hertha sportif direktörü Arne Friedrich'ten röportaja tepki vermelerini istedi.

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