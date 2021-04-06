Galatasaray'da hezimetin faturası ağır oldu! Kadro dışı para cezası...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında üst üste kayıplar yaşayan Galatasaray'da yönetimden futbolculara ceza geldi.

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Milli araya 4-3'lük Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle giren Galatasaray, milli ara dönüşünde de kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Hatay'dan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve iki maç fazlasına rağmen lider Beşiktaş'ın üç puan gerisinde yer aldı.

Galatasaray'da üst üste gelen puan kayıpları sonrası yönetim faturayı kesti. Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-kırmızılı kulüpte prim ödemeleri durduruldu, antrenman saatleri değişti.

İşte teknik heyetin onayı ile uygulanan cezalar ve alınan yeni kararlar;

- Para cezaları kesildi. Özellikle görülen kartlar nedeniyle takımı yalnız bırakanların gözünün yaşına bakılmadı.



- En yüksek cezayı Çaykur Rizespor maçında büyük hatalar yapan ve cezalı duruma düşen Marcao ve Luyindama aldı.



- UEFA kuralları gereği ödemeler durdurulamıyor. Ancak maç başı, prim gibi tüm ödemeler lig sonuna kadar donduruldu.



- Bazı isimlere sezon sonuna kadar forma verilmeyecek. Bir nevi kadro dışı kalacaklar. Ancak resmi olarak tebliğ edilmeyecek.



- Florya'da OHAL durumuna geçildi edildi. İdman saatleri değişti. Oyuncular sabah 9'dan akşam 5'e kadar mesaiye kalacak.



- Teknik ekipte bazı değişiklikler olacak. Antrenörler arasındaki hiyerarşi değişecek. Rakipleri analiz edecek yeni bir ismin gelmesi de gündemde.