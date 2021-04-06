BIST 1.425
DOLAR 8,14
EURO 9,63
ALTIN 454,82
HABER /  YEREL

İzmir'de 3 konteynerden yasa dışı geçiş için bekletilen 100'e yakın sığınmacı çıktı

İZMİR'de bir fabrikanın deposunda ihracat için hazırlanan 3 konteynerden aralarında çocukların da bulunduğu 100'e yakın sığınmacı çıktı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çapak Mahallesi'ndeki bir fabrikada bulunan konteynerlerin yasa dışı geçiş için kullanılacağı bilgisi üzerine tesise operasyon düzenledi.

1 gün boyunca havasız kaldılar
Depoda bulunan konteynerleri açan ekipler, 3 konteynerde gıda kolilerinin arkasına saklanmış 100'e yabancı uyrukluyu buldu. En az 1 gündür konteynerde bekletildikleri belirlenen ve aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların havasız kaldığı ancak sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konteynerlerin İtalya'ya gönderilmek üzere hazırlandığı, İzmir Limanı'ndan konteyner gemilerine sevk edilmesi için bekletildiği belirlendi.

Sığınmacıların uyruk ve kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmeler bugün Viyana'da başlıyor
Şanlıurfa'da korkunç olay! Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
Gözaltındaki emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol: Şartlar çok kötü
Covid-19'un genel seyri değişti! Nezle de artık korona belirtisi
İsrail'de hükümet kurma görevi Binyamin Netanyahu'ya verildi
Dünyanın gündeminde düşmüyor! Bloomberg Türk SİHA'larına methiyeler dizdi
Çok kritik 2 hafta! Ramazan ayında plato hareketi bekleniyor
Karaman'da Covid-19 test sonucunu beklemedi 16 kişiyle birlikte karantinaya alındı
Cübbeli Ahmet Hoca, ilahiyatçı Sait Çamlıca'dan tazminat kazandı! Koronavirüs duası cezası
Mbaye Diagne: İtalya'dan teklif aldım ancak...
Yorumlar