İzmir'de 3 konteynerden yasa dışı geçiş için bekletilen 100'e yakın sığınmacı çıktı

İZMİR'de bir fabrikanın deposunda ihracat için hazırlanan 3 konteynerden aralarında çocukların da bulunduğu 100'e yakın sığınmacı çıktı.

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Alınan bilgiye göre, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çapak Mahallesi'ndeki bir fabrikada bulunan konteynerlerin yasa dışı geçiş için kullanılacağı bilgisi üzerine tesise operasyon düzenledi.

1 gün boyunca havasız kaldılar

Depoda bulunan konteynerleri açan ekipler, 3 konteynerde gıda kolilerinin arkasına saklanmış 100'e yabancı uyrukluyu buldu. En az 1 gündür konteynerde bekletildikleri belirlenen ve aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların havasız kaldığı ancak sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konteynerlerin İtalya'ya gönderilmek üzere hazırlandığı, İzmir Limanı'ndan konteyner gemilerine sevk edilmesi için bekletildiği belirlendi.

Sığınmacıların uyruk ve kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.