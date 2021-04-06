Gözaltındaki emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol: Şartlar çok kötü

Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan emekli amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol, müvekkillerini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada "Şu an TEM’de nezarethanede tutuluyorlar. Şartlar çok kötü. Kaldıramıyorum böyle görüntüleri." ifadelerini kullandı.

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Avukat Celal Ülgen'in gözaltındaki emekli amirallerin "Metni imzaladık ama biz yazmadık, hazırlayan Ergün Mengi" dediğini aktardığı açıklamasını değerlendiren Erol, 9'unun avukatlığını kendisinin yaptığını belirterek Ülgen’in açıklamalarının doğru olmadığını, soruşturmanın selameti açısından şimdilik buna ilişkin bilgi veremeyeceğini kaydetti. Erol, söz konusu metnin bir 'bildiri değil', 'duyuru' olduğunu vurguladı.

Alican Uludağ imzalı habere göre; Gözaltındaki 10 kişiden 5’inin Balyoz davasında tutuklu yargılanıp beraat ettiğini anımsatan Erol, savcılığın ifadeye davet ettiği 4 kişinin çarşamba günü emniyete geleceğini, ifadelerin çarşamba günü alınabileceğini, perşembe de adliyeye sevk olabileceğini kaydetti.

"Bu insanlar kaçacak kişiler değil"

Emekli amirallerin sabah saatlerinde gözaltına alınmasını eleştiren Erol, "Bu doğru bir uygulama mı? Sabah 6’da ev basmaları doğru mu? Asla! Adil yargılanma açısından bunu kabul etmiyoruz. Bu insanlar kaçacak kişiler değil. Çağırdığınızda kendileri zaten gelir" ifadesini kullandı.

"Bugün konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar"

Avukat Erol, yapılan açıklamanın 'bildiri' olmadığını vurgulayarak, "Bunun altını çiziyorlar bir kere. Sadece duyurudur" dedi. Bunun altında sadece imzalarının olduğunu anımsatan Erol, "İçerik yanlış mı? Ülke çok ciddi bir süreçten geçiyor. Bugün konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar?" diye sordu ve suçlama konusu TCK’nin 316/1 maddesindeki atılı 'suç için anlaşma' suçunun unsurları olmadığını ifade etti.

Kanun elverişli vasıtalardan bahsediyor. Emekli insanlar hangi elverişli vasıtasıyla yapacaklar. Artık her sıkıntıda darbe söylentisi çıkarılıyor.

"Kaldıramıyorum böyle görüntüleri"

Avukat Erol, gözaltındaki emekli amirallerin tutulduğu koğuşların nasıl olduğuna ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: Şu an TEM’de nezarethanede tutuluyorlar. Şartlar çok kötü. Önce üçer kişi tutuluyordu, ancak koronavirüs nedeniyle itiraz ettik. Şimdi ikişerli şekilde kalıyorlar. Orada gördüğüm manzara nedeniyle ofise ağlayarak döndüm. Kaldıramıyorum böyle görüntüleri. Tecrübesinden yararlanacağınız insanları gözaltında tutuyorsunuz.