Çok kritik 2 hafta! Ramazan ayında plato hareketi bekleniyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye genelinde İngiliz mutasyonunun hızla yayılmasının vaka artışını hızlandırdığının altı çizildi. Vakaların hızla artmasına karşın ağır hasta sayısında büyük bir artış yaşanmaması dikkat çekti. Öte yandan Ramazan ayında da plato hareketi bekleniyor...

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İngiliz mutantının etkisi ile günlük vaka sayıları hızla artmasına karşın ağır hasta yani yoğun bakıma geçişlerin geçmiş dalgalara göre az olması "salgın gücünü mü kaybediyor" sorusunu gündeme getirdi. Hem salgının kontrolü hem de bu sorunun yanıtının bulunması için Türkiye kritik iki haftaya giriyor.

Ağır hasta artmadı

İngiliz mutantının etkisi ile vaka sayıları günlük yüzde 5'lik artışla hızla tırmanmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 50 binleri geçmesi bekleniyor. Ancak bu artışa karşın yoğun bakıma başvurular daha önceki dalgalara kıyasla aynı oranda artmadı. İkinci dalga sırasında yani geçen kasım ve aralık aylarında ağır hasta sayısı (aktif hasta içindeki ağır olanların oranı) yüzde 4-5'leri bulurken şu anda binde 70 civarında.

Yoğun bakımların yarısı normal hasta



Şu andaki yoğun bakım doluluğunun yarısına yakın bölümünü normal hastalar oluşturuyor. Pandemi döneminde hastanelerden uzak duran vatandaşların son haftalarda tekrar hastaneye gitmesi bu doluluğa neden oldu. 65 yaş üstü aşılandığı için entübe olan hasta sayıları da düşük kaldı.

Virüs gücünü mü kaybediyor?

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; yoğun bakıma geçişlerin vaka sayısına paralel artış göstermemesi "virüs gücünü mü yitiriyor yoksa yeni bir Türkiye mutantı mı ortaya çıktı" sorularını beraberinde getirdi. Bu soruların cevabının ortaya çıkması için Türkiye'nin önünde iki kritik hafta bunuyor. İki hafta sonra da hasta sayısı, hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarında yükselme olmaması halinde salgının gücünü yitirmeye başladığı sonucu ortaya çıkabilecek.

Ramazan ayında plato

Önümüzdeki günlerde günlük vaka sayılarının 50 bini geçmesi ancak hem alınacak önlemler hem de ramazan ayında geçmişte olduğu gibi hayatın yavaşlaması nedeniyle plato çizmeye başlaması, daha sonra da inişe geçmesi bekleniyor. Bu süreçte aşıların da devreye girmesi ile düşüşü hızlandıracağı belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aylar önce vakaların düşmeye başladığı bir dönemde yaptığı yaptığı açıklamada "Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama hızı düştü. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak." demişti.

Plato hareketi Koronavirüs vaka sayılarında plato çizimi terimi, yukarı doğru giden grafik çizgisinin yatay şekilde seyretmesidir. Koronavirüs vakalarında plato dönemi vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, stabilleşmenin başladığı dönem. Plato aşaması hızla yükselen bir grafikte yükselişin durduğu ve yatay seyre geçildiğini gösteren tabloya denir.