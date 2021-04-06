Koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı Covid-19 aşısı olabilirsiniz

TÜRKİYE 'de koronavirüs aşı uygulaması kesintisiz olarak devam ediyor. Önümüzdeki hafta Ramazan başlıyor. Oruçlu olacaklar Covid-19 aşısı olabilir miyim, aşı orucu bozar mı sorusunu soruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda açıklama yaptı.

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Türkiye bu yıl da Ramazan ayına Koronavirüs salgını ve yasaklarıyla giriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde Ramazan ayında teravih namazı kılınmasını yasakladı. Pandemi sürecinde aşılama ise hızla devam ediyor. Türkiye'de geçen haftadan itibaren 60 yaş üstünün aşılaması başlamıştı. Peki önümüzdeki hafta Ramazan ayı başlayınca aşı yaptırmak mümkün olacak mı? Aşı orucu bozar mı?

Vatandaşın kafasındaki bu soruya Diyanet İşleri Başkanı Ali Er yanıt verdi. Aşı olmak orucu bozmuyor. Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." dedi.

Alman Biontech aşı mı Sinovac Çin aşısı mı olmalı?

Bu konuda uzmanlar iki aşı arasında bir fark olmadığını, sırası gelenin aşısını olmasını öneriyor. Sağlık ocaklarında Sinovac aşısı yapılıyor. Eksi 70 derecede saklama gerektirdiği için Alman Biontech sadece hastanelerde yapılıyor. Randevunuzu buna göre almanız gerekiyor. Nabız uygulamasından hastanede aşı için randevu aldığınızda Biontech aşısı mı yoksa Çin aşısı Sinovac'ı mı olmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Aile hekimliklerinde ise sadece Sinovac aşısı yapılıyor.

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlıyor. İlk sahura 13 Nisan salı gecesi kalkılacak ve ilk oruç 14 Nisan çarşamba günü açılacak.