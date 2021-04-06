Çin suları ısındı iki uçak gemisiyle ABD'ye mesaj

Çin-ABD geriliminin sürdüğü dönemde Çin, Tayvan'a yakın sularda iki uçak gemisiyle askeri tatbikat düzenledi.

Abone ol

Çin donanmasından yapılan açıklamada, tatbikatın rutin ve yıllık program çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını koruma becerilerini desteklemeyi amaçladığı belirtilen tatbikatın ne zaman başladığına ve ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.

Çin donanması, gelecekte bu tür daha fazla tatbikat yapılacağını da duyurdu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta, Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti.

1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin "Çin'in tek meşru temsilcisi" kabul edilmesiyle, Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.