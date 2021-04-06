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Ramazan'da camide teravih namazı yasak! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlarken Diyanet'ten teravih namazı kararı geldi. Koronavvirüs vakaları 42 binleri geride bırakırken Ramazan boyunca camilerde cemaatle teravih namazı kılınmasının serbest bırakılması tartışma yaratmıştı. Diyanet o karardan geri döndü ve camileri teravihe kapattı... Peki Oruçluyken korona aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet bu soruya da cevap verdi.

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Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniye bazı yasaklar geri gelirken, Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınması serbest bırakılmıştı. Bu karar tepki çekerken, Diyanet'ten son dakika açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısında son kararı duyurdu. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi. Ali Erbaş, "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" diye konuştu.

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, korona aşısı yaptırmanın orucu bozup bozmayacağı sorusuna da cevap verdi. Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." ifadelerini kullandı.

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