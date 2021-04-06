İzmir Körfezi'nde oltaya erkek cesedi takıldı

Yeni Asya gazetesinin sahibi Nurcu cemaat lideri Mehmet Kutlular hayatını kaybetti

Canan Ergüder eşi kimdir? Canan Ergüder ne kanseri oldu ilk eşi ve çocukları

Suudi Arabistan'tan umre kararı Ramazan'dan itibaren geçerli olacak

Kripto para piyasasının toplam değeri 2 trilyon doları aştı

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

Devlet Bahçeli'den 104 emekli amiralin bildirisine tepki: Rütbeleri sökülmeli maaşları kesilmeli

Samsun'da husumetlisini kurşunladı balkondan açıklama yaptıktan sonra teslim oldu

THY uçuş ekipleri de aşılanmaya başladı! 2 bin 250 çalışanın da isimleri bakanlığa gönderildi

Süleyman Soylu: Bir iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var

Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in 40 sayısının yardımıyla kazandı