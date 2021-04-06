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THY uçuş ekipleri de aşılanmaya başladı! 2 bin 250 çalışanın da isimleri bakanlığa gönderildi

 Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılanmada öncelik sırasında yer alan Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli uçuş ekiplerinin aşılanma işlemleri başladı.

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THY, koronavirüs aşısı için aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışanını Sağlık Bakanlığına bildirdi. Planlama sonrası uçuş ekibi ve yükleme uzmanları aşı olmaya başladı. Aşı olan personel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM ) yayımladığı genelge doğrultusunda 48 saat süreyle uçuş verilmeyecek ve sağlık durumları yakından takip edilecek. Aşılanan uçuş ekibinin yanı sıra yolcu ve uçakla temas olabilecek 2 bin 250 yer hizmeti çalışanın da aşılanması için isimleri sisteme girilmesi için Bakanlığa gönderildi.

Ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pandemiyle kararlı mücadelemiz sürüyor, uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan kovid 19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz. Güzel günler çok yakında." dedi. 

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