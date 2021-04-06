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Son dakika Ali Koç Covid-19'a yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Başkan Koç'un tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.

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