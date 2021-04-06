Son dakika Ali Koç Covid-19'a yakalandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Başkan Koç'un tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.Abone ol
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yapılan açıklamada "Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.