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İYİ Parti'de şimdi de 'bildiri' krizi! Kurucu üyeden Yavuz Ağıralioğlu'na olay sözler

Emekli amiralin imzaladığı bildiri ülke gündeminde tartışılmaya devam ederken, bildiri İYİ Parti'de adeta yeni bir kriz çıkardı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, emekli amirallerin yayımladığı bildiri için “Zevzeklik” demesinin ardından parti içerisinde tartışmalar büyüyor.

Twitter hesabından emekli amirallerin bildirisi için açıklamada bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Millet iradesine yönelik her türlü darbe, tehdit ve imaya dair tavrımız belli, duruşumuz nettir” ifadelerini kullandı.

“AK Parti bile Ak Parti'ye bu kadar yardımcı olmadı'' 

Ağıralioğlu’nun, bildiri için “Darbe” imasında bulunmasına İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy tepki gösterdi. Aksoy, “Sn.Yavuz Bey kullandığınız dil ne kadar tanıdık geliyor! Açıklamanın tam olarak neresinde “Darbe” ima edilmiş diye yaptığınız laf kalabalığın arasından açıklar mısınız? AK Parti bile AK Parti’ye bu kadar yardımcı olamadı” dedi.

İstifa gelmişti
İYİ Parti Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan, Genel Başkan Meral Akşener’in 104 emekli amiralin açıklaması için yaptığı “zevzeklik” değerlendirmesine tepki olarak partisinden istifa etmişti.

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