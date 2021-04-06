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VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde finalde

VakıfBank, 2020-2021 Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları’nı sahasında 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi.

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları’nı sahasında 25-20, 25-9 ve 25-15’lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi. Sultanlar Ligi’nde final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak maçla başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
VakıfBank: Cansu 2, Kübra 9, Gabi 10, Haak 15, Michelle 9, Zehra 9, Ayça (L), Gözde 2, Maja, Tuğba
THY: Carlini 1, Şeyma, Aslı 2, Nur, Ebrar 14, Maddison 8, Berin (L), Santana 2, Özge Nur 4, Nur Sevil, Polen 6, Merve (L)
Setler: 25-20, 25-9, 25-15
Süre: 80 dakika (30, 23, 27)

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