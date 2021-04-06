Gözaltına alınan emekli amiral Atilla Kezek: FETÖ'yle ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi

104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, "Montrö ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerimizi ifade etmek istedik, FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi" ifadelerini kullandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, “Amirallerin WhatsApp grubunda değilim. Gönderdiler, 'Katılırım' dedim. Bir amiralin sarıkla görüntülerinin çıkması rahatsızlık yarattı. Montrö ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerimizi ifade etmek istedik” diye konuştu.

Darbe çağrışımı suçlamalarına ilişkin de konuşan Kezek, "Öyle bir şey olabilir mi, ne darbesi. Bunun karşısında ilk biz dururuz, asla. Bu ülke darbelerden çok çekti" dedi.

"Bu amirallere haddini bildirin' mi dedi, Amerika?"

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Kezek, şu değerlendirmelerde bulundu: Montrö, Karadeniz'de gemi sayısını, savaş gemilerinin süresini belirten anlaşmadır. Kanal İstanbul'dan dolayı Montrö ortadan kalkmaz ama bunu gündeme getirebilir. Romanya ve Bulgaristan, ABD'nin üssü haline geldi. Aklına insanın şu geliyor. 'Bu amirallere haddini bildirin' mi dedi, Amerika?

FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi.

"Yüzde 90'ı FETÖ'nün hedefindeki adamlar"

"Zamanlama yanlış. Milletin eline malzeme vermek oldu." diyen Kezek, FETÖ iddialarına da yanıt verdi. Kezek, şunları söyledi: Yüzde 90'ı FETÖ'nün hedefindeki adamlar. FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi.