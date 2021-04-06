BIST 1.442
DOLAR 8,13
EURO 9,61
ALTIN 453,15
HABER /  YEREL

Adana'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı verildi

Anadolu Ajansı

Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için Adana, Mersin, Osmaniye ve Diyarbakır'daki adreslere baskın düzenledi.

Özel hareket polislerince kapıları koçbaşıyla kırılan evlerde, narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Sao Paulo'dan Türkiye'ye Alex de Souza mesajı
Fenerbahçe iç sahada 65 gün sonra kazandı
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Ataşehir'de yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi
Ramazan ayı için korkutan uyarı: Önlemlerin sıkılaştırılması şart
Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı
Hollanda'da nisan ayında yağan kar, maç erteletti
AB'den kritik ziyaret: Von der Leyen ile Michel Türkiye'ye geliyor
Abdulkadir Selvi'yle Şaban Sevinç canlı yayında FETÖ tartışması yaşadı
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu oldu
Yorumlar