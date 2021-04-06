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AB'den kritik ziyaret: Von der Leyen ile Michel Türkiye'ye geliyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Türkiye'ye geliyor.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, Birlik ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.


Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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