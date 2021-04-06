Abdulkadir Selvi'yle Şaban Sevinç canlı yayında FETÖ tartışması yaşadı

Canlı yayında Şaban Sevinç ile Abdulkadir Selvi arasında FETÖ gerilimi yaşandı. İkili arasında yaşanan tartışma son bulmayınca programın sunucusu Ahmet Hakan, reklama gitmek zorunda kaldı.

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CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına Şaban Sevinç, Abdulkadir Selvi, Nedim Şener ve Zafer Şahin konuk oldu. Şaban Sevinç'le Abdulkadir Selvi arasındaki tartışma canlı yayına damga vurdu.

Abdulkadir Selvi, "Şaban FETÖ'ye karşı en büyük mücadeleyi burada ben verdim. Biz burada sabaha karşı darbeye karşı direnirken, az ilerimizde jandarma bombalanırken biz burada darbeye karşı direniyorduk. Darbe konusundaki rahatsızlıklarını ben bilirim bunların. Nerede darbe, muhtıra oldu mu, bir yerden kaşınmaya başlarlar." dedi.

"Gülen'in elini öptün"

Sevinç, Selvi'yi Pensilvanya'ya gidip Fetullah Gülen'in elini öpmekle suçlayınca ortam gerildi.

Sevinç, "Abdulkadir Selvi çok yanlış konuşuyor. Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'in elini öpmesinin, eteğinin dibinde oturmasının hesabını versin. Burada saçma sapan konuşmasın." sözleriyle, Selvi'nin Fetullah Gülen ziyaretini hatırlattı.

"Darbeleri savundun"

Kimsenin elini öpmediğini söyleyen Selvi, kendisinin FETÖ darbesine karşı mücadele ederken Şaban Sevinç'in ortalarda olmadığını söyledi.

Selvi, Seviç'in hem 28 Şubat'ı hem de son günlerin önemli gelişmesi olan amirallerin darbe çağrışımlı Montrö bildirisini savunduğunu söyledi.

İkilinin tartışmasında araya girmekte zorlanan Ahmet Hakan reklam arası vermek zorunda kaldı.