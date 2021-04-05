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Fenerbahçe Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe, Samatta'nın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta fırsatı kaçırmayan Kanarya, puanını 62'ye çıkararak 2. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 25 puanla son sırada yer aldı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u ağırladı. Kanarya, şampiyonluk mücadelesinde kritik bir maçta 3 puanı Samatta'nın attığı golle aldı.

Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk mücadelesindeki önemli maçta rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazanarak puanını 62'ye yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Ligin son sırasında bulunan Denizlispor ise 25 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 33. hafta maçında perşembe günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

18. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal'ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sacko'nun ceza sahası içi sağ çaprazında uygun durumda yaptığı vuruşta son anda topun önüne geçen Szalai kritik bir müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

44. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası içi sol çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olmasına rağmen fazla pozisyon üretemediği, Denizlispor'un da ani ataklarla gol bulmaya çalıştığı ilk yarıda iki takım da skor tabelasını değiştiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

64. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

71. dakikada soldan topla içeri kat eden Valencia'nın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Yukatel Denizlispor savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Samatta meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Osayi-Samuel'e aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sol ayağıyla şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

84. dakikada Caner'in pasında topla buluşan İrfan Can’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak Samatta'ya çarparak ağlarla buluştu. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 1 - 0 :Denizlispor

Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 88 Sosa), Sinan Gümüş (Dk. 63 Samuel-Osayi), Pelkas (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Valencia (Dk. 88 Thiam), Samatta (Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş)

Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 87 Hasan Ayaroğlu), Murawski, Sacko (Dk. 63 Dossevi), Bakalorz, Diskerud (Dk. 74 Mesanovic), Sagal, Rodallega

Gol: Dk. 64 Samatta (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 70 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

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