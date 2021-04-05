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Zonguldak'ta tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ın Kdz. Ereğli ilçesinde cezaevinde tıraş olurken kendisini yaralayan mahkum hastaneye kaldırıldı.

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ZONGULDAK'ın Kdz. Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi'ndeki A/2 tipi kapalı cezaevinde meydana gelen olayda; mahkum Bayhan K., tıraş olduğu esnada kendisini yaraladı. Bayhan K.'nin yaralandığını fark eden diğer mahkumlar durumu gardiyanlara bildirdi.

Bayhan K.'ye ilk müdahaleyi yapan gardiyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine cezaevine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

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