Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi

Montrö bildirisinde imzası bulunan ve gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Celal Ülgen, gözaltındaki amirallerin ilk ifadelerini açıkladı.

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'Montrö' bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 şüpheli ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan emekli amirallerin sorgusu Ankara Emniyeti'nde sürüyor. Soruşturmada amiraller 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmak'la suçlandı. Soruşturmayla ilgili bu gelişmeler yaşanırken gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Celal Ülgen açıklamalarda bulundu.

"Gözaltındaki 10 kişi metni hazırlamadı"

Halk TV'de konuşan avukat Celal Ülgen, bildiriyi imzalayan 104 emekli amiral arasından gözaltına alınan 10 kişinin bildirinin hazırlayıcısı olmadığını söylerken, "Arkadaşlar şunu söylüyorlar, 'Bizim buraya gelişimiz şu: Kamuoyunda bizim önde olmamız'. Kimisi makale yazarak, kimisi Mavi Vatan çalışmasıyla, kimisi tweet atarak, kimisi televizyonlara çıkıp program yaparak önde olan arkadaşlar. Söyledikleri şey şu: 'Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular, biz de bir sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan, edit eden, redakte edenler değiliz. WhatsApp grubunda metni paylaşan değiliz, basına veren değiliz'. Bunu açık olarak, net olarak söylüyorum. Bu bilgiler geldi, şaşırdım.

"Bu 10 kişi bir araya bile gelmedi"

Savcılık soruşturma başlatıp 10 kişiyi gözaltına alın, evini arayın, bilgisayarlarını alın gelin diyorsa, bu 10 kişinin mutlaka bu metni yazmış olması veya hazırlığını bir araya gelerek yapmış olması lazım. Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi." ifadesini kullandı.

"Metni hazırlayan İyi Parti kurucusu Ergun Mengi"

Metni hazırlayanın tek kişi olduğunu, o kişinin de İyi Parti kurucularından Ergun Mengi olduğunu söyleyen Ülgen, "Yeni gözaltılar beklemiyorum. Bu kişiler, Cem Gürdeniz deyince herkes tanıyor, diğer arkadaşları söyleyince, Alaattin Sevim, herkes tanıyor. Çünkü bu arkadaşlar televizyonlara çıkıyorlar, göz önünde. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İyi Parti kurucusu Ergun Mengi." açıklamasında bulundu.

Ülgen'in açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

"Önce WhatsApp grubunda metni redakte ederek, 'ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacağınız yer varsa çıkartın, öyle imzalayın' diyorlar. Bu bittikten sonra, metin tam haline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar biz imzalarız diyorlar. Metinde bir suç unsuru olsa, ben on defa okudum, bir suç yok. Neresinden çıkaracaklar suçu onu bilmiyorum. Montrö konusunda bir açıklamayı kim yapacaktı? Turşucu Hurşit mi yapacaktı, pazarcılar derneği mi yapacaktı? Açıklamayı emekli amiraller yapar, bunlar sivil hayattalar."