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Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa şampiyonu oldu

Anadolu Ajansı

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir bronz, 2 altın madalya kazandı.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcular madalya mücadelesi verdi.

Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti.

Milli halterci; silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç; koparmada 130, silkmede 167 kilo kaldırsa da dereceye giremedi.

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