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Sao Paulo'dan Türkiye'ye Alex de Souza mesajı

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo, takımda antrenörlüğe başlayan Alex de Souza için Fenerbahçe taraftarlarına Türkçe mesaj gönderdi.

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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ülkesinin köklü kulüplerinden Sao Paulo'da antrenörlük kariyerine başladı.

Sao Paulo Kulübü, Twitter'dan Türkçe bir mesaj yayınlayarak Türk taraftarlara seslendi. Alex'in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, ''Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar.'' denildi.

Alex de Souza'nın U20 takımı teknik direktörü olduğu Sao Paulo'nun teknik direktörlüğünü ise Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo yapıyor.

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