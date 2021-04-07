Masal kitapları yazarı Hakan Bayhan: Çocuklara kitap verin; bırakın yırtsın

Bir kitabın konusunu seçerken nereden ilham alıyorsunuz? Ve yazma sürecinden biraz bahsedebilir misiniz?

"İlhamı bekleyemezsin. Onu sopayla kovalaman gerekir" demiş Jack London. Yazmaya her oturduğumda Jack London’un bu sözü aklıma gelir tebessüm ederim. Yazı dünyasında imgeler vardır ilham diye bir şey yoktur, ilham gelmez. (Bana göre) Bir düzen içerisinde bir disiplin çerçevesinde sistemli olarak yazmanız gerekiyor. Gündelik sorunların ayak bağı olmasına izin vermeden eğlendiğim, keyif aldığım ve daha yaratıcı olduğumu hissettiğim için yazıyorum. Gazetecilik deneyimimden yola çıkarak gözlemin önemli olduğuna inanıyorum. Bir bahçe, bir sokak, bir martı, bir ağaç gölgesi başkası için bir şey ifade etmeyebilir. Benim için önemlidir. Durup dakikalarca bir karıncaya, bir kediye ya da bir salyangozun ağır ağır gezinmesini izlerim. Bunlar benim için gözlemin ötesinde onların dünyasını anlamaya dönüktür. Masallarımda önce bir film senaryosu gibi karakterler oluştururum. O karakterlerle çatışırım. Hatta bir karakterlerin öne geçme çabasını izlerim. Burada karakterle daha doğrusu kahraman olmak isteyen karakterle beraber masalın içine girmeye çalışırım. Yazdıklarımı bir süre kenara bırakırım demlensinler diye. Ardından önce kızıma okuturum. (Bu arada kızım 12 yaşında) Nasıl olmuş mu diye. Sonra diğer çocuklara okurum. Eğer onlardan onay alırsam. Pedagojik olarak alanında deneyimli arkadaşlarla görüşürüm. En son yayın evine gönderirim.