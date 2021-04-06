Hakan Çalhanoğlu için en yüksek teklif Juventus'tan

Milan'dan yıllık 5 milyon Euro isteyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinin 4 milyon Euro'luk son teklifini kabul etmedi. Hakan'a en yüksek maaş teklifinin de Juve'den geldiği vurgulandı.

Abone ol

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile görüşmeleri sonuçsuz kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun adı Juventus, Chelsea ve Arsenal ile anılıyor.

Sky Sports İtalia'nın haberine göre Milan'dan yıllık 5 milyon Euro isteyen Hakan, İtalyan ekibinin 4 milyon Euro'luk son teklifini kabul etmedi. 27 yaşındaki yıldızı, Arsenal ve Chelsea'nin de istediği ancak en istekli kulübün bir başka İtalyan ekibi Juventus olduğu belirtildi.

En yüksek maaş teklifinin de Juve'den geldiği vurgulandı.