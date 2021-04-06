BIST 1.442
DOLAR 8,13
EURO 9,61
ALTIN 453,15
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu için en yüksek teklif Juventus'tan

Milan'dan yıllık 5 milyon Euro isteyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinin 4 milyon Euro'luk son teklifini kabul etmedi. Hakan'a en yüksek maaş teklifinin de Juve'den geldiği vurgulandı. 

Abone ol

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile görüşmeleri sonuçsuz kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun adı Juventus, Chelsea ve Arsenal ile anılıyor.

Sky Sports İtalia'nın haberine göre Milan'dan yıllık 5 milyon Euro isteyen Hakan, İtalyan ekibinin 4 milyon Euro'luk son teklifini kabul etmedi. 27 yaşındaki yıldızı, Arsenal ve Chelsea'nin de istediği ancak en istekli kulübün bir başka İtalyan ekibi Juventus olduğu belirtildi. 

En yüksek maaş teklifinin de Juve'den geldiği vurgulandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa devi Lille'in gözü Uğurcan Çakır'da
Futbol sahası büyüklüğünde asteroit dünyaya yaklaşıyor
400 marka test edildi! Kalitesiz maskelere dikkat
Adana'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı verildi
Fenerbahçe iç sahada 65 gün sonra kazandı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çağrı: Hodri meydan diyoruz
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Ataşehir'de yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi
Covid-19'un genel seyri değişti! Nezle de artık korona belirtisi
Ramazan ayı için korkutan uyarı: Önlemlerin sıkılaştırılması şart
Yorumlar