Amirallerin bildirisi neden gece yarısı yayınlandı sorusuna imzacı amiralden ilginç yanıt

Emekli amirallerin Montrö bildirisi tartışılmaya devam ederken, imza atan amirallerden biris,i bildirinin gece yarısı yayınlanmasıyla ilgili eleştirilere "Tamamen tesadüf. Bu şekilde yorumlanacağını düşünmedik" diye yanıt verdi.

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104 emekli amiralin gece yarısı yayınlanan bildiri tartışılmaya devam ediyor. Hükümete ayar vermekle eleştirilen amirallerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bildirinin içeriği kadar yayınlanma saati de çok konuşuldu. Türkiye'nin darbe ve muhtıralarla dolu tarihine bakıldığında seçilen saat, gösterilen tepkinin artmasında en büyük pay sahibiydi belkide.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Türkiye'nin konuştuğu olayı köşe yazısında değerlendirdi ve açıklamada gördüğü iki hatayı paylaştı:

İki kritik hata

Açıklamada, TSK'nın Atatürkçülükten sapmaması gerektiği vurgulanarak, şu satırlara yer veriliyor:

“Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.”

Amiraller bu cümle ile 15 Temmuz'un kastedildiğini savunuyor. O halde 15 Temmuz açıkça yazılmalıydı. Öyle olmadığı için darbe süreçlerini akla getiriyor ve üstü kapalı bir tehdit çıkarsamasına neden oluyor.

İkinci hata: Açıklamanın saat 23'ten sonra yayınlanması. Bir amiral şunları söyledi:

“Tamamen tesadüf. Bu şekilde yorumlanacağını düşünmedik.

Başından onca kumpas geçmiş kurmay zekadaki amirallerin, o saate yayınlanan basın açıklamasından bu sonucun çıkarılacağını öngörmesi gerekirdi. Sabahı bekleyebilirler... Basın toplantısı düzenleyebilirlerdi.