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Adli Tıp Kurumu 79 sözleşmeli personel alacak

Adli Tıp Kurumu, teknik hizmet personeli, laborant, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ve destek personeli kadrolarına sözleşmeli personel alacak.

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Adalet Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 18 teknik hizmet personeli (kimyager), 24 laborant, 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 teknisyen ve 4 destek personeli (hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sözlü sınav gerçekleştirilecek.

KPSS'ye bakılacak

Adayların unvanlarına göre belirtilen nitelik ve özel şartları taşımaları ve 2020 yılı KPSS'de her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular 12 Nisan'da başlıyor

Başvurular, 12 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 22 Nisan Perşembe günü 17.00 itibarıyla sona erecek ve Adli Tıp Kurumunun "www.atk.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puanları esas alınarak en yüksekten başlayarak en düşük puana göre sıralanacak ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar yüksek sırada bulunan aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

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