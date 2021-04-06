Montrö bildirisi... Rengin Gürdeniz: Rüyamda görsem inanmazdım herhalde

Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklamaya imza atan 104 amiral arasında bulunan ve 'Mavi Vatan'ın isim babası' olarak bilinen Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, "Kimi ‘zevzek’ diyor, kimi ‘rütbelerini sökün’ diyor. Böyle bir şeyi rüyamda görsem inanmazdım herhalde" açıklaması yaptı.

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiralle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli Amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz konuştu.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç imzalı habere göre, iktidar ve muhalefetin amirallere yönelik tepkilerini değerlendiren Rengin Gürdeniz, “Tamamen gerçeklerden uzak açıklamalar. Gerçekleri saptırarak halkı başka bir noktaya sürüklemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Kimi ‘zevzek’ diyor, kimi ‘rütbelerini sökün’ diyor. Böyle bir şeyi rüyamda görsem inanmazdım herhalde” diye konuştu.

Anayasaya göre herkesin fikrini ifade etme özgürlüğü olduğunu belirten Gürdeniz, “Kendini bu ülkeye adamış ve kendi konularında birikim sahibi olan emekli insanların kendi alanlarında bir fikir birliğine varması ve onu kamuoyuyla paylaşmasının suç olduğunu bu ülkede gördüm. Kendi alanları olan Montrö konusunda halkı bilgilendirmek adına bir açıklama yapmanın suç olduğu bir ülkede yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.