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Doluluk oranı yüzde 75'i geçti! İstanbul'un barajlarında son durum

İSTANBUL'da barajlardaki su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 75,88'e yükseldi. İSKİ'nin son verilerine göre barajlar son bir hafta içerisinde 31,66 milyon metreküp arttı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 55,54 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 75,88 olarak ölçülürken, barajlar bir günde yüzde 1,18 artış gözlendi. İSKİ'nin geçmiş yıllardaki verilerine göre geçen yıl aynı dönemde baraj doluluk oranlarının yüzde 68,7 olduğu kaydedildi.

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları:

Istrancalar'da yüzde 80,31, Terkos'ta yüzde 70,86, Sazlıdere'de yüzde 40,25, Alibey'de yüzde 65,05, Büyükçekmece'de yüzde 74, Ömerli'de yüzde 93,22, Darlık'ta yüzde 90,77, Elmalı'da yüzde 88,71, Kazandere'de yüzde 66,1 ve Pabuçdere'de yüzde 58,19.

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