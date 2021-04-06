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HABER /  DÜNYA

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları devreye girdi

ABD’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Türkiye’ye karşı uygulamayı kararlaştırdığı yaptırımlar yürürlüğe girdi.

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Hasımlarla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası’na (CAATSA) dayalı yaptırımlar ABD Kongresi’nin çağrısı üzerine geçen aralık ayında Donald Trump’ın başkanlığı sırasında kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı bildirimin 7 Nisan’da yayınlanacağını duyurdu.

Bir kurum, dört bürokrat

Yaptırımlar Savunma Sanayii Başkanlığı’nı (SSB) ve üst düzey SSB yöneticilerini kapsıyor.

Buna göre SSB’ye herhangi bir ithalat-ihracat lisans, izin ve yetkisi verilmeyecek; en az bir yıl boyunca 10 milyon dolardan fazla kredi sağlanmayacak.

SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz ve Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu’nun varlıkları dondurulacak; bu isimlerin ABD’yi girişi yasaklanacak.

Yürürlüğe giren yaptırımlar şöyle:

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