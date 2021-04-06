West Ham United adım adım Şampiyonlar Ligi'ne!

Wolverhampton deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan West Ham United durmak bilmiyor. Londra ekibi bitime 8 hafta kala ilk dört sırada yer alıyor.Abone ol
İngiltere Premier Lig'de sezonun en çarpıcı performanslarından birine West Ham United imza atıyor. Wolverhampton deplasmanından 3-2'lik zaferle ayrılan Londra ekibi ligdeki yükselişini sürdürüyor.
Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 52 puana ulaşan West Ham United, aldığı son galibiyetle birlikte dördüncü sıraya yerleşti. İngiliz ekibi ligi ilk dört sırada bitirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
Dördüncü sıradaki West Ham'ın üçüncü Leicester City ile arasında 4 puan fark bulunuyor. Ligde Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren diğer takımlardan beşinci Chelsea'nin 51, altıncı Tottenham'ın 49, yedinci Liverpool'un ise 47 puanı bulunuyor.