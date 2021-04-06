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Yeni Asya gazetesinin sahibi Nurcu cemaat lideri Mehmet Kutlular hayatını kaybetti

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken hayatını kaybetti.

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Nur cemaatinin Yeni Asya kolunun lideri ve Yeni Asya gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular vefat etti. Kutlular rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede loğun bakımda tedavi altındaydı. Kutluların bu sabah tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Kutluların vefatı Nur cemaati içinde üzüntüye neden oldu. 

Vefat haberini, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, “Mehmet Kutlular Ağabeyin az önce gelen vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun” ifadeleriyle duyurdu.

Mehmet Kutlular kimdir?

Mehmet Kutlular 1938 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. 14 yaşına kadar Gönen’de kaldı. Daha sonra İstanbul'a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa'da Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur kitaplarıyla tanıştı. 21 Şubat 1970'te çıkan Yeni Asya Gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi.

Mehmet Kutlular, Türkiye’nin gündemine, “postmodern darbe” denilen 28 Şubat sürecinde uzun süre gündemde kaldı. Askerî vesayetin sesinin çok çıktığı ve “bin yıl süreceğini” belirttiği o süreçte yaşanan  sert baskılar karşısında, “Marmara depremi” (17 Ağustos 1999) vesilesiyle Kutlular’ın verdiği “Deprem İlahî ikazdır” mesajı, bazı kesimleri ayağa kaldırmıştı…

“Deprem İlâhî İkazdır” dediği için 276 gün hapis yatan Kutlular’a sembolik bir tazminat ödenmesine dair mahkeme kararı Yargıtay’dan döndü. 2001 yılında 2 yıl 1 günlük kesinleşmiş hapis cezasının infazı Metris Cezaevi'ne konuldu. AİHM, hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etmişti.

Hatıralarını ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplamıştır.

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