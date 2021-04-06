BIST 1.433
DOLAR 8,17
EURO 9,65
ALTIN 453,86
HABER /  YEREL

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 75,88'e yükseldi. İSKİ'nin son verilerine göre barajlar son bir hafta içerisinde 31,66 milyon metreküp arttı.

Abone ol

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 55,54 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 75,88 olarak ölçülürken, barajlar bir günde yüzde 1,18 artış gözlendi. İSKİ'nin geçmiş yıllardaki verilerine göre geçen yıl aynı dönemde baraj doluluk oranlarının yüzde 68,7 olduğu kaydedildi.

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları:

Istrancalar'da yüzde 80,31, Terkos'ta yüzde 70,86, Sazlıdere'de yüzde 40,25, Alibey'de yüzde 65,05, Büyükçekmece'de yüzde 74, Ömerli'de yüzde 93,22, Darlık'ta yüzde 90,77, Elmalı'da yüzde 88,71, Kazandere'de yüzde 66,1 ve Pabuçdere'de yüzde 58,19.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den 104 emekli amiralin bildirisine tepki: Rütbeleri sökülmeli maaşları kesilmeli
Samsun'da husumetlisini kurşunladı balkondan açıklama yaptıktan sonra teslim oldu
Süleyman Soylu: Bir iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var
Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in 40 sayısının yardımıyla kazandı
Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram fiyatı 453 lira seviyesinden işlem görüyor
Nagehan Alçı değerlendirdi: Emekli amirallerin gözaltına alınmasını yanlış buluyorum
Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! Burs ve krediler hesaplara yattı
İstanbul'da 8 milyonluk 'siber dolandırıcılık' operasyonu
ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları devreye girdi
West Ham United adım adım Şampiyonlar Ligi'ne!
Yorumlar