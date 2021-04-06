Devlet Bahçeli'den 104 emekli amiralin bildirisine tepki: Rütbeleri sökülmeli maaşları kesilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili ''İbreti alem için 104 amiralin rütbeleri alınmalıdır. Arkasında kim var. Alayı ortaya çıkarılmalıdır. Bu bildiri açık bir darbe çağrısıdır. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir.'' dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında güdeme dair konuşuyor. Bahçeli'nin gündeminin ilk sırasında emekli amirallerin yayımladığı skandal bildiri vardı. HDP'nin kapatılması gerektiğinin altını çizen, AYM ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutan Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

''Bal gibi darbe çağrısıdır''

- Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan Antlaşması’nın tamamlayıcı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz, Karadeniz’in barış ve istikrar güvencesidir. Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Bu lekeyi temizlemek demokrasinin, hukukun ve milli iradenin tarihe karşı namus, şühedaya da vefa borcudur. Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır.

''Emekli maaşları kesilmelidir''

- Şimdi bu bildiriye imza atanların hesap verme vakti gelmiştir. İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir.

''Şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz''

- Darbe heveslileri, bildiri başında zaman öldüren hayasızlar, muhtıracı münafıklar, elindeki silahı millete çevirmeyi aklından geçiren vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir. Ve böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz.

''4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu’na aittir''

- CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür. Bir kez daha darbe hasreti çeken çapulcularla birleşmiştir. 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu’na aittir.

''Anayasa Mahkemesi'nin kapısına kilit vurulmalı''

- HDP kapatılmalıdır. Anayasa Mahkemesi’nin mevcut haliyle milletimizin vicdanında karşılığı yoktur ve Mahkeme Başkanı’nın tarafsızlığı söz konusu değildir. Bu mahkemenin kapısına kilit vurularak yeni baştan yapılandırılması bir adalet, siyaset ve demokrasi sorumluluğudur.