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Samsun'da husumetlisini kurşunladı balkondan açıklama yaptıktan sonra teslim oldu

SAMSUN'da para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi (44) tüfekle vuran Recep M. (63), olayın ardından gittiği evinde polis ekiplerince gözaltına alınmak istenirken gazetecilere açıklama yapmadan teslim olmayacağını söyledi. Recep M., 'Yanlarına, konuşmaya gittim. Ama bana küfrettiler' dedikten sonra teslim oldu.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Recep M., para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi hırdavat dükkanında tüfekle vurdu. C.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tüfekle balkona çıkıp gazetecileri istedi
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Recep M.’nin bölgeye yakın olan evine gitti. Burada polisleri gören Recep M., suç aleti tüfekle evinin balkonuna çıkarak, gazetecilere konuşmadan teslim olmayacağını söyledi.

Tüfek ve poşetle aşağı indi
Gazetecilere, "Vurmaya gitmedim yanlarına, konuşmaya gittim. Ama bana küfrettiler. Ölümü hak etti ama ben yine de onu öldürmedim" diyen Recep M., cezaevine gitme ihtimaline karşı hazırladığı kıyafet poşeti ve elindeki tüfekle birlikte ekiplere teslim oldu.

Recep M. emniyete götürülürken, olayla ilgili Cinayet Bürosu ekipleri soruşturma başlattı.

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