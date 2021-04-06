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Suudi Arabistan'tan umre kararı Ramazan'dan itibaren geçerli olacak

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Kovid-19 salgını nedeniyle aldığı kararlara bir yenisi eklendi. Yapılan resmi açıklamada Ramazan'dan itibaren sadece aşılanmış ya da koronavirüs geçirip iyileşmiş kişilere umre izni verileceği açıklandı.

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Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilerken Hac ve umre ibadetlerinde de bir dizi önlem ve yasağı beraberinde getirdi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı konuyla ilgili aldığı son kararı açıkladı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece Kovid-19 aşısı yaptırmış veya koronavirüse yakalanıp iyileşmiş Müslümanların umre ziyareti için kabul edileceği bildirildi.

Hacdan farklı olarak umre ziyareti farz değil ve yılın herhangi bir döneminde gerçekleştirilebiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre umre için kabul edilecek kişiler üç kategoride değerlendirildi: Aşının iki dozunu da yaptırmış kişiler, aşının ilk dozunu yaptırması üzerinden en az 14 gün geçmiş kişiler ve koronavirüse yakalanıp iyileşmiş kişiler.

Yeni açıklanan karara göre sadece belirtilen kriterlere uyan kişiler ve Mekke'ye kabul edilecek ve ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

Öte yandan sayılan koşullar Medine'de bulunan Hz. Muhammed Camisi'ne yapılacak ziyaretleri de kapsıyor.

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