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Kripto para piyasasının toplam değeri 2 trilyon doları aştı

Kripto para piyasasının toplam değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı. Piyasanın en büyük oyuncusu Bitcoin ise toplam 1 trilyon doları aşan piyasa değeriyle yarısından fazlasını oluşturuyor.

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Kripto para piyasasının toplam değeri 2 trilyon doları aşarak rekor tazeledi. Böylece yaklaşık iki ayda toplam değer, ikiye katlanmış oldu. Kurumsal yatırımcı ilgisindeki artış, kripto paraların değerinin yükselişinde etkili oldu. Sayıları 6 bin 600’ü aşan kripto paraların en büyük oyuncusu Bitcoin’in toplam değeri 1 trilyon doların üzerinde bulunuyor. Tek başına Bitcoin, kripto para piyasasının yarısından fazlasını temsil ediyor.

Şu an 58 bin 900 dolar seviyelerinde olan Bitcoin’in değeri, 2021’de yüzde 100’ün üzerinde arttı.

Sonraki 5 büyük kripto para birimi 422 milyar dolara ulaştı

Bitcoin’den sonraki en büyük 5 kripto para birimi olan Ether, Binance Coin, Polkadot, Tether ve Cardano’nun toplam piyasa değeri ise 422 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünyada gelişmiş ülke merkez bankalarının faizi 0 civarında tutması, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisini artırıyor. Tesla, 1 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapmış, araç satışında Bitcoin ile ödeme seçeneğini devreye almıştı.

Morgan Stanley, Mastercard ve PayPal gibi devlerden de kripto para piyasasına giriş adımları gelmişti.

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