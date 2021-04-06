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Canan Ergüder eşi kimdir? Canan Ergüder ne kanseri oldu ilk eşi ve çocukları

Oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandığını açıkladı. Canan Ergüder'in eşi Kenan Ece ile Demir Ece isminde bir çocukları var.

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Star TV'de yayımlanan, pazar akşamları ilgiyle izlenen Menajerimi Ara dizisinde başrol oynayan Canan Ergüder'den gelen kötü haber herkesi üzdü. Canan Ergüder’in, meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu çıkan haberleri Instagram hesabından yayınladığı bir açıklama ile duyurdu. Son fotoğrafını da paylaşan Canan Ergüder, 1.5 ay önce kanser teşhisinin konulduğunu söyledi. 

Yakın zamanda kemoterapi görecek oyuncunun moralinin iyi olduğu konuşuluyor. Ergüder’in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor. 43 yaşındaki Canan Ergüder iki evlilik yaptı. İlk eşi yabancıydı. Christopher Burke ile 2006 yılında evlendi 2009 yılında boşandı.

Canan Ergüder ikinci evliliğini Kenan Ece ile 2017 yılında yaptı. Çiftin bu evlilikten Demir Ece ismini verdikleri bir çocukları var. 

Canan Ergüder'in kanser açıklaması
Canan Ergüder aldığı kötü haberi Instagram hesabından şu açıklamayla duyurdu:
*Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım,
Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru.

Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit.

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Foto Galeri Canan Ergüder kanser olduğunu açıkladı Menajerimi Ara dizisinde oynuyor Galeriye Gözat
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