Menajerimi Ara dizisinin başrolü Canan Ergüder kanser olduğunu açıkladı
Menajerimi Ara dizisinin başrolü Canan Ergüder meme kanserine yakalandı. Canan Ergüder bir fotoğrafla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu kanser teşhisinin 1.5 ay önce konulduğunu açıkladı.
Star TV'de yayımlanan, pazar akşamları ilgiyle izlenen Menajerimi Ara dizisinde başrol oynayan Canan Ergüder'den gelen kötü haber herkesi üzdü. Canan Ergüder’in, meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu çıkan haberleri Instagram hesabından yayınladığı bir açıklama ile duyurdu. Son fotoğrafını da paylaşan Canan Ergüder, 1.5 ay önce kanser teşhisinin konulduğunu söyledi. Peki Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden ayrılacak mı durumu nasıl? İşte Canan Ergüder'den gelen sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı açıklama...
Canan Ergüder, başrolünü oynadığı Menajerimi Ara dizisi çekimleri sırasında kötü haberi aldı. Ünlü oyuncuya meme kanseri teşhisi konuldu. Medyada Canan Ergüder'in dizi çekimlerini bırakarak tedaviye başladığı haberleri çıktı. Ancak ünlü oyuncudan gelen açıklama farklı oldu. Kanser olduğunu duyuran Canan Ergüder bir fotoğrafını koyup durumunu açıkladı.
Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşıp durumuna ilişkin açıklama yapan Canan Ergüder şunları yazdı:
*Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım,
Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru.
*Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem.