Menajerimi Ara dizisinin başrolü Canan Ergüder kanser olduğunu açıkladı

Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşıp durumuna ilişkin açıklama yapan Canan Ergüder şunları yazdı:

*Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım,

Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru.