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Milletvekili danışmanları ve TBMM çalışanlarına aşıda öncelik tanındı

Siyasi parti ayrımı yapılmaksızın tüm milletvekilleri danışmanlarının ve TBMM çalışanlarının koronavirüs aşılanmasına başlandı.

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Sağlık Bakanlığınca hazırlanan koronavirüs aşılama programında öncelikli gruba milletvekili danışmanları ve TBMM çalışanları da eklendi. 

Parti ayrımı yapılmaksızın tüm milletvekilleri danışmanlarının ve Meclis çalışanlarının Covid-19 aşılanmasına başlandı. Sağlık Bakanlığı aşı sisteminden randevu alan ilk grup bugün sabah sabah saatlerinde Meclis Hastanesi’nde aşılarını oldu.

Milletvekili danışmanlarına ve Meclis çalışanlarına aşılama sırasında Sinovac ve BioNTech aşılarından istediklerini seçme hakkı da tanındı. Çin aşısı Sinovac'ı tercih eden personel aşısını Meclis Hastanesi'nde olurken BioNTech'i tercih edenler ise Ankara Şehir Hastanesi'nden randevu almak mecburiyetinde. 

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