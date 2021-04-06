BIST 1.433
DOLAR 8,17
EURO 9,65
ALTIN 453,86
HABER /  YEREL

Diyarbakır'da eşini diri diri yakarak öldürdü! İşte cani kocanın aldığı ceza

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da 2 yıl önce eşi Güllü Yılmaz'ı benzin dökerek yakıp öldüren Can Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Abone ol

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Can Yılmaz ile avukatlar hazır bulundu. Yapılan savunmaların ardından mahkeme eşini yakarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Heyet ayrıca, kızını da yakarak yaraladığı için 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın olay öncesi ve sonrasındaki hal ile tavırları, eşini yakarak öldürmesi nedeniyle hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına da yer olmadığına hükmetti. 17 Ekim 2019’da Can Yılmaz, eşi Güllü Yılmaz’ın üzerine benzin döküp yakmış talihsiz kadın 12 gün kaldığı yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da günde 15 kilo topluyor kilosu 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milletvekili danışmanları ve TBMM çalışanlarına aşıda öncelik tanındı
Adıyaman'da operasyon! HDP İl Başkanı Mehmet Ali Alataş dahil 4 kişi gözaltına alındı
İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
Zonguldak'ta HES haritası bambaşka bir hal aldı! Vakalardaki artış sürüyor
Ankara'da 'tek şansımız' deyip konuştu! Türkiye'de bir ilk oldu: Doğuştan...
İzmir Körfezi'nde oltaya erkek cesedi takıldı
Yeni Asya gazetesinin sahibi Nurcu cemaat lideri Mehmet Kutlular hayatını kaybetti
Canan Ergüder eşi kimdir? Canan Ergüder ne kanseri oldu ilk eşi ve çocukları
Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan sıraladı! İşte gençlerde vaka artışının 3 nedeni
Suudi Arabistan'tan umre kararı Ramazan'dan itibaren geçerli olacak
Yorumlar 2 yorum