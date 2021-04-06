Antalya'da günde 15 kilo topluyor litresini 2 bin liraya satılıyor! 10 saatte...
ANTALYA'da yaşayan köylüler dağlardan topladıkları juniperusu, meşakkatli işlerden geçirerek satışa sunuluyor.
Antalya’nın Akseki ilçesi Alaçeşme Mahallesi'nden Toros Dağlarından Ardıç (juniperus) ağacının meyvelerini toplamaya başladı. Köylüler bir haftada biriktirdikleri ardıç meyvelerini işliyor.
Nohut tanesinden biraz büyük ardıç meyvelerini kendilerine özgü makinede ezen köylüler sabahın erken saatlerinde kazana koydukları ardıçları 4-5 saat kaynatarak yağını çıkartıyor.
Toros Dağlarında yetişen Ardıç ağaçlarının çok kıymetli bir ağaç olduğunu ve yörede oldukça bol olduğunu dikkati çeken Abdullah Güven, ardıç yağı çıkarabilmek için Toros Dağlarının eteklerine çıktığını belirtti.
Güven "Ardıç ağaçlarının meyveleri küçüktür. Yalnız başıma gidersem günde 15 kilogram ancak topluyorum. Ailemle gelirsem günde 30 kilo falan toplayabiliyorum." diye konuştu.