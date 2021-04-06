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Ünlü antrenörden acı haber! Kocaeli'de eve giren yakınları şok oldu

Yetiştirdiği Türkiye şampiyonları tanınan ünlü karate hocası 59 yaşındaki Halit Yoldaş evinde ölü bulundu.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi'nde ikamet eden 59 yaşındaki ünlü karate hocası Halit Yoldaş’tan 3 gündür haber alamayan yakınları, Yoldaş’ın evine gitti. Çaldıkları kapının açılmaması üzerine içeri girdiklerinde Yoldaş'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yoldaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan inceleme sonrasında Yoldaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gürcistan’da Okınawakan Spor Kulübünün teknik sorumluluğunu yapan Halit Yoldaş’ın kalp ve şeker rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi. Karate sporuna yetiştirdiği Türkiye şampiyonları tanınan Halit Yoldaş'ın ölümü hakkında inceleme başlatıldı.

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