Esra Erol'u çileden çıkardı! Güldane evli erkeklere uygunsuz fotoğraflar atıyor
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'a katılan Güldane'nin sözleri hem Esra Erol'u hem de ekran başındaki izleyicileri isyan ettirdi. Yayına bağlanan bazı kadınlar Güldane'nin eşlerine uygunsuz fotoğraflar attığını iddia etti.
Olay, geçtiğimiz perşembe günü yayına Muzaffer bey ve oğlunun katılmasıyla başladı. Kendisinden 30 yaş küçük Güldane isimli bir kadınla evlilik yaptığını ifade eden Muzaffer bey yeni bir iddia gündeme getirdi.
Güldane hanımın nikahtan 3 ay sonra altınları ve paraları alarak evden kaçtığını söyledi. Evlenmek için Muzaffer beyden araba ve altın isteyen Güldane hanımın aldıkları sadece bunlar da değil. 'Başlık parası' adı altında Güldane hanımın ablasına belirli bir miktar para veren Muzaffer bey, Güldane hanımı bulmak ve boşanmak istediğini dile getirdi.
Muzaffer beyin bir diğer iddiası ise, Güldane hanımın yalnız değil, yeğenleriyle birlikte yaşıyor olması. 25 yaşındaki ve 18 yaşındaki iki yeğeniyle beraber yaşayan Güldane hanım, herkesin kafasını karıştırdı. Cuma günü canlı yayına katılan Güldane hanım ise kendisi hakkında söylenen hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Hatta Muzaffer beyin kendisiyle 'zorla' evlendiğini iddia etti.
Ancak daha önce Güldane hanımın birliktelik yaşadığı insanlar Esra Erol'un canlı yayınına bağlanınca ortalık karıştı. Hem cuma günü hem de pazartesi canlı yayına bağlanan kişiler yuvalarının Güldane hanım yüzünden yıkıldığını anlattı.