Esra Erol'u çileden çıkardı! Güldane evli erkeklere uygunsuz fotoğraflar atıyor

Muzaffer beyin bir diğer iddiası ise, Güldane hanımın yalnız değil, yeğenleriyle birlikte yaşıyor olması. 25 yaşındaki ve 18 yaşındaki iki yeğeniyle beraber yaşayan Güldane hanım, herkesin kafasını karıştırdı. Cuma günü canlı yayına katılan Güldane hanım ise kendisi hakkında söylenen hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Hatta Muzaffer beyin kendisiyle 'zorla' evlendiğini iddia etti.