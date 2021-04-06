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Mbaye Diagne: İtalya'dan teklif aldım ancak...

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve West Bromwich Albion'da kiralık olarak oynayan golcü Mbaye Diagne, kariyeriyle ilgili konuştu, "West Bromwich'te bir yıl daha kalırsam sorun olmaz. İtalya'dan teklifler aldım; ancak ikna olmadım" dedi.

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İtalyan basınından Calciomercato internet sitesine konuşan Diagne, "İngiltere Premier Lig’de sert futbol var. Ancak alışmakta zorluk çekmedim. Daima kendini hazır tutmalısın ve koşmalısın. West Bromwich'te bir yıl daha kalırsam sorun olmaz. Sonrasına bakarız" dedi.

"İtalya'ya geri dönmek istiyorum"
2013-2015 yılları arasında Juventus forması giyen Senegalli futbolcu, birgün İtalya'ya dönmek istediğini dile getirdi ve "Juve için bir daha yerim olmayacağını biliyordum, seviye gerçekten çok yüksekti ve o yüzden şansımı kaçırmak istemedim. Er ya da geç İtalya'ya teşekkür etmek için geri dönmek istiyorum, birçok arkadaşımı orada bıraktım. İtalya, futbolun benim için bir şey olabileceğini anlamaya başladığım yer" ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne, röportajının sonunda Serie A'dan bazı teklifler aldığını kaydederken"; Ancak gelen tekliflere ikna olmadım" dedi. 

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