Hangi aşıyı yaptıralım? Alman BionTech mi Çin Coronavac Covid-19 aşı mı daha iyi

TÜRKİYE 'de geçen haftadan beri 60 yaş üstü aşılanıyor. Sırası gelenlerin aklında ise Alman Biontech aşı mı yoksa Çin Coronavac aşısı mı yaptıralım sorusu var. Buna uzmanlar yanıt verdi. Alman BioNTech aşısını şekeri ve alerjisi olanlara öneriyor.

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Türkiye’de yaklaşık 2.5 aydır Çin’in geliştirdiği Coronavac aşısı toplumun bazı kesimlerine uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde başında Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin olduğu BioNTech aşısı da getirildi, soğuk hava depolarına yerleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 1.8 milyon BioNTech aşısının geldiğini, 10 gün içinde bu rakamın 4.5 milyona ulaşacağını açıkladı ve “İsteyene Coronavac, isteyene BioNTech vurulacak” dedi.

Aşı randevusu alanlara da seçenek sunulmaya başlandı. Eğer aşı için randevuyu Aile Hekimliğinden alırsanız seçim şansınız olmayacak. Zira Alman BioNTech aşısı eksi 70 derece saklama koşulu gerektirdiği için sadece hastanelerde muhafaza ediliyor. Aşı randevusu alırken hastaneyi seçip hangi aşıyı olmak istediğinizi belirleyebiliyorsunuz.

En iyi aşı hangisi? Alman mı Çin mi?

Hangi aşıyı seçmesi gerektiği konusunda vatandaşın kafası karışık. Peki uzmanlar ne diyor? Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Alman BionTech aşısı ile Çin Coronavac aşısı hakkında bilgiler verdi. Profesörün önerisi şöyle:



Şeker hastaları Alman aşısını seçsin

*“Obez kişiler, böbrek rahatsızlığı olan hastalar, şeker hastaları BioNTech aşısını tercih etsin. BioNTech aşısı immün sistem üzerinde uyarısı daha güçlü, daha kısa sürede yüksek antikor cevabı oluşturuyor. Aşı yapıldıktan bir hafta sonra bağışıklık önemli ölçüde oluşmaya başlıyor.

Alerjisi olanlar Çin aşısını seçsin

*Alerjisi olanlar Çin Coronavac aşısını tercih edebilir. İnaktif olan Çin Coronavac aşısı bağışıklık sistemi üzerinde daha zayıf uyarı yapıyor. O nedenle de ikinci dozdan 15 gün sonra etkili bağışıklık gelişiyor. Alerjik bünyesi olanlar Coronavac aşısını seçebilir.

Kanser tedavisi görenler Çin aşısı olsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı ise kanser hastaları için Çin aşısı önerdi. Savaşçı, "Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla" dedi.

Hangisinin yan etkisi daha fazla

Obezite sorunu olan, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, şeker, böbrek hastaları aşılara karşı daha zayıf yanıt oluştururlar. Bu tip kimseler güçlü bir aşı yanıtı için BioNTech aşısı tercih edebilirler. BioNTech aşısı, yan etki olarak daha fazla kendini gösteriyor. Bunlar, aşı yerinde ağrı, şişlik, ateş, vücut kırgınlığı gibi belirtiler BioNTech aşısında daha fazla görülüyor ama bunların hiçbiri risk oluşturmuyor, kişiyi ağır hastalık geçirme ve ölüm riskinden koruyor.

*İnaktif olan Coronavac aşısında ise bu tip yan etkiler ya olmuyor ya daha az gözüküyor. Her iki aşı da ağır hastalığı ve ölümü kesin olarak önlüyor. Şu anda yapılan aşıların tümü İngiliz mutantına karşı da etkili. Vatandaşlar hangi aşıya daha hızlı erişebiliyorsa, elde hangi aşı varsa yaptırsın. Ben Çin aşısı olan Coronavac’ı tercih ettim.”