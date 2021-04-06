Valilik duyurdu! Afyonkarahisar'da uzaktan eğitim kararı

AFYONKARAHİSAR Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki bir ilkokulda görünen korona virüs vakalarından dolayı eğitim ve öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesine karar verildi.

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Kurul Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda salgınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile tedbirlerin arttırılmasına karar verilirken, bu doğrultuda Osmangazi mahallesindeki Nurten Telek İlkokulu’nda 12 Nisan’a kadar eğitim öğretimine uzaktan öğretim şeklinde sürdürülmesine karar verildi.