Cübbeli Ahmet Hoca, ilahiyatçı Sait Çamlıca'dan tazminat kazandı! Koronavirüs duası cezası

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaat ve tarikatlara yönelik eleştirileriyle tanınan ilahiyatçı Sait Çamlıca’ya yönelik açtığı davayı kazandı. Çamlıca'nın korona tweeti kaç liraya mal oldu?

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“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir konuşmasında kendi kitabında yazdığı bir duanın okunması hâlinde “ebediyen koronavirüsün bulaşmayacağını” ileri sürmüştü.

Bu konuşmayı paylaşan Sait Çamlıca ise “Sağlık Bakanlığı bu kadar tedbiri boşuna alıyor!! Cübbelinin kitabında yazdığı duayı okursanız ‘ebediyen korona size bulaşmıyormuş’… Bu din tüccarı sahtekarlara karşı milleti uyarmayanlara yazıklar olsun. Bir de yalanına ‘sahih hadis’ diye Peygamberimizi ortak ediyor utanmaz” ifadeleriyle tepki göstermişti.

Ünlü, Sait Çamlıca’ya karşı hakaret iddiasıyla açılan davayı kazandığını “Ehli Sünnet dışı fırkadan olan Sait Çamlıca, Cübbeli Ahmet Hoca’ya yaptığı hakâretlerden dolayı cezâ aldı! Darısı diğerlerinin başına!” mesajıyla duyurdu. Paylaşılan gerekçeli kararda, Sait Çamlıca’ya 1300 lira adli para cezası verildiği anlaşıldı.