İsrail'de hükümet kurma görevi Binyamin Netanyahu'ya verildi

İSRAİL Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verirken "Benim için kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

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İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4. erken seçimde hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamazken, öncelik mecburen Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verildi. Dün seçimlerde meclise girmeyi başaran 13 partinin temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunmasının ardından bugün Başbakan Benyamin Netanyahu’yu hükümeti kurmakla görevlendiren İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, "Bu kararı vermek benim için kolay olmadı" diye konuştu.

"Netanyahu rakiplerine kıyasla daha fazla tasdik aldı"

23 Mart seçiminde ne Netanyahu liderliğindeki sağcı-dini ittifak ne de rakiplerinin olası ittifakı meclis çoğunluğunu elde edemezken, Rivlin, hiçbir adayın hükümet kurmak için gerçek bir şansı var gibi görünmediğini, ama dünkü toplantıda Netanyahu'nun rakiplerine kıyasla daha fazla tasdik aldığını belirtti.

Netanyahu'ya ağır suçlamalar

Hem İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı hem de görev başındayken yargılanan ilk başbakanı olan Netanyahu'ya dünkü duruşmada savcı tarafından 'çok ciddi hükümet yolsuzluğu yapmak ve kişisel menfaat için başbakanlığı para birimi olarak kullanmak' gibi ağır suçlamalar yöneltildi.

Hükümeti kurmak için 28 günü var

Netanyahu'nun hükümeti kurmak için 28 günü var ve gerekirse buna 14 gün daha ilave edilebilecek. Bu sürenin sonunda hükümet kurulamazsa, Rivlin, ya yeni bir adayı görevlendirecek ya da meclisten bir aday seçmesini isteyecek. Meclis bu aşamada ya başka birini görevlendirebilir ya da bir kez daha seçim kararı alabilir.