ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmeler bugün Viyana'da başlıyor

ABD ve İran'ın 2015 Nükleer Anlaşması taahhütlerine nasıl dönüş sağlanabileceğine ilişkin başlatılan dolaylı müzakereler Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlıyor.

Abone ol

İran, ABD'de Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana sıklıkla yaptırımlar kalkmadan direkt veya dolaylı görüşmeleri kabul etmeyeceğini söylüyordu. Washington da pazartesi günü müzakerelerin zorlu geçmesini beklediklerini söyledi. Tahran da Washington da sürecin hızlı ilerlemesini beklemiyor.

Reuters'a konuşan bir Batılı diplomat, Viyana'daki görüşmelerde mekik diplomasisi yaklaşımı uygulanacağını ifade etti. Bu üçüncü bir partinin ABD ile İran arasında arabuluculuk yaparak taraflarla seri görüşmeler gerçekleştireceği anlamına geliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Diğer partilerin anlaşmayla ilgili ne yaptığı onları bağlar. ABD ile nerede ve nasıl müzakere edecekleri onlara bağlı. Viyana'da İran delegasyonu, ABD delegasyonu ile hiçbir düzeyde görüşmeyecek" dedi.

Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, Tahran'ın görüşmelerdeki gündeminin ABD'nin ülkeye uyguladığı tüm yaptırımların kaldırılması olacağını, başka bir şeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

2015 Nükleer Anlaşması'nın bir şekilde tekrar hayata geçirilmesi ABD-İran ilişkilerindeki gerginliği ciddi anlamda düşürebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Viyana'daki müzakereler, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana Tahran-Washington hattında atılmış en ciddi adım olacak.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yaptırım uygulamaya başlamıştı. Tahran da bu hamleye karşılık olarak anlaşmanın taahhütlerine uymayı kademeli olarak bırakmaya başlamıştı.